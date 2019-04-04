السودان: الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة

قال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الخرطوم تؤمن بأن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي انعقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، أن السودان حريص كذلك على الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وأن تستفيد الدول الثلاث بقدر الإمكان من إيجابيات سد النهضة والتفاوض لتقليل الآثار السلبية، وهي أمور طبيعية في كل السدود حول العالم.

كما أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية أن الوفد المفاوض يقدم تقارير يومية عن تقدم المفاوضات إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وأنه يحظى بكل الدعم من الحكومة السودانية.