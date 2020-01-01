وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسلح على قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، إحباط هجوم شنه مسلحون من منطقة إدلب شمال غرب سورية بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم فى سوريا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي، في بيان أصدره مساء الأحد: "تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد اتخاذ محاولات لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت في الساعة 2230 من يوم 11 (تموز) يوليو طائرات مسيرة كانت تقترب من منطقة القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي".

وأضاف شيربيتسكي: "تم بنيران وسائل الدفاع الجوي الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية".

وشدد مدير مركز حميميم على عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الجوية الروسية، قائلا إنها تعمل بشكل اعتيادي.

وتستخدم مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية الناشطة في سورية منذ عام 2015 بدعوة من سلطات البلاد قاعدة حميميم كالنقطة الأساسية لتمركزها، وسبق أن تعرض هذا الموقع خلال الأشهر الماضية لهجمات متكررة بطائرات مسيرة انطلاقا من منطقة إدلب لخفض التصعيد.