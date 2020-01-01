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النقد الدولي يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
نور رشوان
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 2:00 م

توقع صندوق النقد الدولي، حدوث تراجع كبير في اقتصادات دول الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.

وقال «النقد الدولي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن.


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