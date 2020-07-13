الأمن الروسي يفكك خلية لداعش بجنوبي البلاد

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات على عناصر الشرطة وعمليات إرهابية ضد أهداف مدنية في مقاطعة روستوف بجنوبي البلاد.

وقال الأمن الروسي في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الخلية التي كانت تضم 6 أشخاص من مواطني روسيا وإحدى دول آسيا الوسطى، خططت لاستهداف رجال الشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية في المؤسسات الطبية والتعليمية.

وأضاف البيان، أنه لدى محاولة القبض على زعيم العصابة في منطقة آزوف بالمقاطعة، أطلق النار من بندقية "كلاشتيكوف" الآلية على عناصر الوحدة الخاصة للأمن الفدرالي وفجر عبوة ناسفة يدوية الصنع، مما أسفر عن إصابته إصابة مميتة.

وتابع البيان أنه خلال عمليات طارئة للبحث والتحقيق في مدينة روستوف على نهر الدون تم احتجاز الأعضاء الخمسة الباقين من العصابة، إضافة إلى مصادرة عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، وأسلحة نارية آلية، وذخيرة ومخدرات تم اكتشافها لدى تفتيش موقع الحادث، مبينا أنه لم يصب بأذى أي أحد من رجال الأمن والمدنيين خلال العملية.