مروحيات عسكرية أمريكية تصل لاتفيا للمشاركة في مناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تصل عشر مروحيات عسكرية أمريكية لاتفيا هذا الأسبوع، حيث سوف تبقى لمدة تسعة أشهر للمشاركة في مناورات عسكرية لتعزيز الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وستتمركز مروحيات بلاك في قاعدة في ليلفاردي، وذلك ضمن العملية الأمريكية التي تهدف لدعم شركاء الناتو في شرق أوروبا.

وتهدف المناورات لتأمين السلام والاستقرار في لاتفيا والدولة المجاورة، التي يتزايد قلقها بشأن الأمن الإقليمي منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وبدء حملة للانفصاليين الروس في أقصى شرق البلاد في نفس العام للانفصال عن كييف.

وسوف تقوم المروحيات بالمناورات مع جيش لاتفيا وكتيبة الناتو بقيادة كندا، بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع.