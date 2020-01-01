يجب أن تبقى أظافر الأطفال حديثي الولادة نظيفة وقصيرة، ولكن هناك طرق مختلفة لتقصيرها والحفاظ عليها إلى جانب قطعها، حيث تنمو أظافر الأطفال بسرعة أكبر من البالغين، وكثيرا ما يقلق الآباء من إمكانية خدش الطفل وجهه؛ لذلك يمكنهم تقشير الأطراف بلطف بأصابعهم، حيث إن أظافر الأطفال في هذا العمر ناعمة ومرنة لدرجة أن الفائض سيزول بسهولة.

لذلك، نشر موقع الطفل "بيبي سنتر" نصائح حول إمكانية قص أظافر الأطفال حديثي الولادة.

نصح الأطباء، الأمهات والآباء، بأنه بدلًا من تقصير أظافر الطفل باستخدام الأدوات الحادة، يمكن وضع القفازات والجوارب على يد الطفل لمنعه من حك نفسه، أو اجعله ملفوفًا بالغطاء حتى لا يضع يديه بالقرب من وجهه، وإذا كان هناك حاجة ضرورية لقصها، يمكن استخدام مقص الأظافر الخاص بالأطفال المتوفر في الصيدليات، والتي تكون نهايتها دائرية مخصصة لأظافر الطفل، ويجب الحرص على عدم قضم أظافر الطفل عن طريق الفم حتى لا تتسبب في نقل البكتيريا أو العدوى، وأكد الخبراء أيضا أنه قد تضطر الكثير من الأمهات إلى تقصير أظافر حديثي الولادة أكثر من مرة في الأسبوع؛ وذلك لسرعة نموها.

وأشار الأطباء إلى أنه قد يكون من الأسهل قطع أظافر طفلك إذا كان لديك شخص لمساعدتك، حيث يستطيع أحد الآباء حمل الطفل برفق، بينما يقوم الآخر بتقليم أظافره، وإذا كان الطفل يتلوى كثيرًا يمكن محاولة قص أظافره أثناء الرضاعة أو النوم، وذلك عن طريق قص الظفر تبعا لمنحنى الإصبع بينما أظافر قدميه بشكل مستقيم، والحرص على عدم قطع جوانب أظافره أو أظافر قدميه؛ لأن ذلك قد يسبب الكثير من الالتهابات، وعندما يبلغ الطفل شهرًا من العمر تقريبًا، ستبدأ أظافره بالتصلب قليلاً وستكون له حافة حرة أكثر صلابة، حيث يسهل تقليمها، حيث يظل الآباء والأمهات بحاجة إلى تقليمها بعناية ولكن على فترات متباعدة.