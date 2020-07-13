فوز ضعيف لرئيس وزراء ماليزيا في تصويت برلماني يُبقي شبح الانتخابات المبكرة

أظهر فوز رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في تصويت برلماني مهم اليوم الاثنين أن شبح الانتخابات المبكرة لا يزال يلوح في أفق البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن 111 نائبا فقط من إجمالي 221 نائبا حاضرا صوتوا لصالح اقتراح رئيس الوزراء بعزل رئيس البرلمان محمد عارف محمد يوسف، الذي عينته الإدارة السابقة، في حين صوت 109 ضد الاقتراح.

وغاب عن التصويت نائب واحد فقط، بينما امتنع نائب رئيس البرلمان محمد رشيد حسنون عن التصويت نظرا لرئاسته جلسة التصويت.

ويزيد التصويت من قوة قبضة محيي الدين على البرلمان، ما يخفف الشكوك حول مدى الدعم الذي يحظى به بين النواب بعد توليه السلطة في ظروف مضطربة في وقت سابق من هذا العام.

وسادت هذه الشكوك منذ أن عينه الملك رئيسا للوزراء لإنهاء الاضطرابات السياسية التي أثارتها الاستقالة المفاجئة لمهاتير محمد. وكان الوضع السياسي الغامض في ماليزيا يمثل مصدر إزعاج للمستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني على حد سواء.