ألمانيا تعلن القبض على شخصين متهمين بقتل ضابط في سوريا عام 2012

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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، القبض على سوريين اثنين متهمين بالتورط في قتل ضابط جيش ببلدهما خلال عام 2012.

وأعلن الادعاء الفيدرالي الألماني، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم القبض على أحدهما شرقي البلاد في مدينة ناومبورج بولاية "ساكسونيا-أنهالت"، والآخر غربي ألمانيا في مدينة إيسن بولاية "شمال الراين - وستفاليا".

وأضافت السلطات أنه تم تفتيش شقتي المقبوض عليهما، اللذين لم يُكشف عن اسميهما من قِبل برلين.

ويُشتبه في أن أحد المتهمين عضو بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الموالي لـ"القاعدة"، والشخص الآخر بدعم هذا التنظيم.