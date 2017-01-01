 محافظ الوادي الجديد: تجهيز الموقف القديم بالخارجة لتحويله إلى سوق للتمور - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: تجهيز الموقف القديم بالخارجة لتحويله إلى سوق للتمور

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:39 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:51 م

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم بدء تشغيل موقف سيارات القرى بمنطقة البساتين بالخارجة، وإخلاء الموقف القديم من أجل تحويله إلى سوق للتمور يضم ثلاجات حفظ صغيرة للتمور سعة من ٢٠ إلى ٤٠ طنا، وأماكن مخصصة لبيع وشراء التمور لخدمة المزارعين وتنشيط تجارة التمور بالمحافظة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بمحصول التمور وتحقيق أعلى عوائد للمزارعين والتجار، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور وإقامة سوق لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار.

وأشار إلى أن المحافظة تضم أكثر من 5ر2 مليون نخلة مثمرة بجانب التوسع في زراعات نخيل التمر بأنواع مختلفة لتحقيق إنتاجية مرتفعة بأصناف جديدة ذات عوائد اقتصادية.


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