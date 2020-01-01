 الجيش الوطني الليبي: حالة الحرب لازالت مستمرة ولم نعلن إيقاف المعركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الوطني الليبي: حالة الحرب لازالت مستمرة ولم نعلن إيقاف المعركة

اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هدى أمين
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:51 ص

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي وصل إلى منطقة هامة جدًا وهي منطقة «غرب سرت»، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية خلال هذه الفترة، هي عمليات استطلاع مستمر ومناوشات بسيطة من حين لآخر.

وأضاف «المسماري» خلال حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، مساء الأحد: «حالة الحرب لازالت مستمرة ولم نعلن إيقاف المعركة، ووقف إطلاق النار لم يعلن من قبل الطرف الآخر»، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمليشيات المسلحة تسعى للوصول لمنطقة الهلال النفطية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية في الجيش الليبي وضعت كل العمليات العسكرية وتنقل القوات والتحرك تحت بند «سري للغاية»، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية جاهزة لأي موقف طارئ.

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