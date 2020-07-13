تسجيل 529 إصابة جديدة بكورونا في أذربيجان ليصل الإجمالي إلى 24570

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" التابعة لحكومة أذربيجان، اليوم الإثنين، تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 24570 مصاباً، بينما توفي منذ بداية الجائحة 313 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان لغرفة العمليات، وجاء في نصه: "تم تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان، وتماثل للشفاء 547 شخصا".

وأكدت غرفة العمليات، على أن" عدد الإصابات الإجمالي حتى هذا اليوم في البلاد وصل إلى 24570، وتماثل 15640 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة، وتوفي 313 شخصا، ويواصل 8617 شخصا تلقيهم للعلاج في البلاد". وأجري 575249 فحصا مخبريا في البلاد منذ بداية الجائحة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل أكثرمن 10.8 مليون إصابة حول العالم ، وتوفي أكثر من 521 آلف شخص.