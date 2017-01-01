مقتل عسكري لبناني جراء هجمات على مواقع عسكرية شرقي البلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين مقتل عسكري جراء هجمات على مواقع عسكرية شرقي البلاد.

وأفادت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان، بأن "عددا من المسلحين أقدموا (في ساعة مبكرة من صباح اليوم) على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين، الذي تصادف مروره في المحلة".

ولفت البيان إلى أنه سبق ذلك يوم أمس إقدام مطلوب يدعى عباس المصري على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته، وبرفقته شخص آخر، فرد عناصر الحاجز على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المطلوب ومرافقه، ونُقلا على إثر ذلك إلى مستشفى في بعلبك للمعالجة.