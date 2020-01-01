«الصحة الكويتية»: 3 حالات وفاة و614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة، و614 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 393 حالة، وإجمالي المصابين إلى 55 ألفا و508 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأوضح أن الحالات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت 378 حالة لمواطنين كويتيين، و236 حالة لغير كويتيين.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 148حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 4086 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 437 ألفا و422.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.