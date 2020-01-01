استطلاع: نحو 80% من الإسرائيليين غير راضين عن تعامل الحكومة اقتصاديا مع أزمة كورونا

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل أن نحو 80% من الجمهور غير راضين عن طريقة تعامل الحكومة اقتصاديا مع أزمة كورونا.

ووفقا للاستطلاع الذي نقلت هيئة البث الإسرائيلية نتائجه اليوم الاثنين فإن أكثر من 50% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن الأزمة أثرت على حجم مدخولاتهم، بينما قال نحو 30% إنه يصعب عليهم تسديد رسومهم الشهرية.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار" 520 شخصا يعكسون قطريا مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي.

وتصوت لجنة كورونا البرلمانية ظهر اليوم على إعادة فتح حمامات السباحة العمومية ونوادي اللياقة البدنية أمام الجمهور.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم التأكد منذ منتصف الليلة الماضية من إصابة 646 شخصا بفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل إجمالا نحو 39 ألف إصابة بكورونا و362 حالة وفاة.