صندوق تحوط يفوز بمزاد إفلاس لسلسلة صحف ماكلاتشي

أعلنت المجموعة الإعلامية ماكلاتشي، ثاني أكبر مالك لصحف محلية في الولايات المتحدة، أمس الأحد، إن مزاد إفلاس لها قد فاز به صندوق التحوط "تشاثام" لإدارة الأصول.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، الذي لا يزال يحتاج إلى تأكيد من المحكمة المشرفة على المزاد.

وفي مؤشر جديد على اضطراب صناعة وسائل الإعلام المطبوعة، تقدمت المجموعة الصحفية بطلب إشهار إفلاسها في فبراير الماضي، بموجب الفصل الحادي عشر الخاص بقواعد الحماية، ما ينهي سيطرة مستمرة لأسرة ماكلاتشي منذ أن تأسست الشبكة عام 1857.

وتأتي المشاكل المالية حتى مع استمرار صحف الشركة في التأثير على المشهد الإعلامي، حيث كانت صحيفة ميامي هيرالد، على سبيل المثال، أداة رئيسية في تسليط الضوء على رجل الأعمال الملياردير جيفري إبستاين ، المدان بجرائم تحرش جنسي بالأطفال.

وبتوظيف حوالي 3500 شخص بنهاية عام 2018، وضعت المجموعة الصحفية عدة خطط لخفض التكاليف في مواجهة تراجع عائدات الطباعة.

وقالت ماكلاتشي أثناء التقدم بطلب الإفلاس إن صحفها، التي تشمل ميامي هيرالد، وكانساس سيتي ستار وساكرامنتو بي، ستواصل عملها بشكل طبيعي.