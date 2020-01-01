مسئول روسي: وقف إطلاق النار في ليبيا «خطوة أولى» نحو التسوية السياسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فرشينين، أن بلاده تعتبر أن وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أولى نحو التسوية السياسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- "نحن مع إيجاد تسوية سياسية في ليبيا، وندعم جهود ممثلي الأمم المتحدة، نعتبر العمل بقرار وقف إطلاق النار كخطوة أولى من شأنه أن يهيئ الظروف للاتصال بين جميع الأطراف".

يُذكر أن سيرجي فيرشينين قد قال في 6 يوليو الجاري: "إن الوضع على الأرض في ليبيا معقد للغاية ومربك، وجهودنا تركز على الحوار مع جميع الأطراف الليبية وتشجيعها على التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين، من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة".