نائبة تتقدم بطلب إحاطة لاستحداث منظومة جمع النفايات الطبية لمصابي كورونا

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، بشأن ضرورة تفعيل مبادرة عاجلة على مستوى جميع المحافظات لتخصيص سيارات لجمع مخلفات العزل المنزلي بشكل منفصل عن المخلفات العادية.

وشددت البطران، في بيان لها، على ضرورة تحديد تجميع مخلفات العزي المنزلي يوميا في مكان محدد (ميدان - شارع عمومي)، ويكون لهذه الخدمة رقم للتواصل يتم الإعلان عنه، لجمعها على مستوى جميع المدن والمراكز تمهيداً لإعدامها بمعرفة المختصين، كجزء من الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت عضو مجلس النواب، خطورة إلقاء نفايات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع مخلفات المنازل العديدة، الأمر الذي يمكن أن يُخلف كارثة بسبب سهولة انتشار الفيروس لا سيما بين الفئات التي تعمل في مجال النظافة وجمع القمامة من المنازل، وبالتالي الحاجة إلى تدخل عاجل وسريع للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.