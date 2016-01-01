توجيه اتهامات لحارس سابق بمعسكر اعتقال نازي أمام محكمة المانية

وجهت اتهامات في محكمة بمدينة فوبرتال بغرب ألمانيا، اليوم الاثنين، ضد رجل يبلغ من العمر 95 عامًا يُزعم أنه كان حارسا في معسكر اعتقال ستوتهوف النازي الذي أنشأه الألمان بالقرب من جدانسك في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقوم المسؤولون حاليا بتقييم ما إذا كان الرجل الذي لم يذكر اسمه مؤهلا للمثول للمحاكمة. ولم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة لأي اتهامات.

وتجرى محاكمة مماثلة في محكمة هامبورج لرجل يبلغ من العمر 93 عاما، وكان أيضا حارسا في المعسكر الواقع بالقرب من المدينة التي كانت تسمى دانزيج في ذلك الوقت. وقد تم توجيه 5230اتهاما للرجل بوصفه مساعدا في عمليات قتل

كان المتهمان من القصر على الأقل لبعض الوقت الذي تم فيه تشغيلهم في المعسكر ، وهذا هو السبب وراء محاكم الأحداث بنظر القضايا.

يعتقد أن أكثر من 60.000 شخص لقوا حتفهم في المعسكر، والذي كان آخر واحد تم تحريره في أمايو 1945.