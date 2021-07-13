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المصري: مفاوضات التجديد لـ علي ماهر مستمرة

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 3:58 م

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن المفاوضات مع علي ماهر المدير الفني للفريق، مستمرة من أجل تجديد عقده.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مجلس الإدارة يرتبط بعلاقة قوية مع علي ماهر، وفتحنا ملف التجديد معه منذ فترة، والمفاوضات مستمرة من أجل الإبقاء عليه في الموسم المقبل».

وأضاف: «لم نفتح ملف الصفقات والتدعيمات مع علي ماهر في الوقت الحالي، كما لم نحدد العناصر التي سترحل عن الفريق، فجميع هذه القرارات مؤجلة حتى نهاية الموسم».

وتابع: «لدينا هدف كبير نسعى لتحقيقه في الموسم الحالي وهو التواجد في المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز، وأن يصبح الفريق هو بعبع الأندية المصرية».

وأتم: «نرغب في تجديد عقد عمر كمال عبد الواحد، ولكن نتمنى أن يكون للاعب رغبة في البقاء وتجديد عقده مع النادي، ومن يرحب باللعب في صفوف المصري سوف نرحب به».


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