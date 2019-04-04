أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 646 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي 440 إصابة.

وسجل المعهد 26 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 31 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

ولليوم السابع على التوالي ارتفع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 5. 6.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و737 ألفا و135 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 91 ألفا و259 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و635 ألفا و900 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، فإن معدل الاستنساخ، الحاسم في تحديد سرعة انتشار الفيروس، ارتفع أمس الاثنين إلى 1.15، أي أن كل مئة مصاب قد يصيبون 115 فردا آخرين في المتوسط.