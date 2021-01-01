نمو التجارة الخارجية للصين بأكثر من 30% خلال يونيو الماضي

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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة اليوم الثلاثاء نموا قويا للتجارة الخارجية الصينية خلال حزيران/يونيو الماضي.

وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر32% سنويا إلى 281 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 7ر36% إلى حوالي 230 مليار دولار.

وتجاوز نمو كل من الصادرات والواردات تقديرات المحللين.

كانت الصين قد تغلبت على جائحة فيروس كورونا المستجد منذ وقت طويل وعادت تجارتها الخارجية إلى الازدهار.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 3ر18% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومن المتوقع صدور بيانات النمو خلال الربع الثاني يوم الخميس المقبل.

وتتبنى الحكومة الصينية استراتيجية "صفر إصابات بفيروس كورونا". وبفضل القيود على الحركة والتحاليل واسعة النطاق ومتابعة المخالطين للمرضى والحجر الصحي والقيود الصارمة على دخول البلاد نجحت الصين في السيطرة على الفيروس بدرجة كبيرة.

ومنذ الصيف الماضي لم يتبق في الصين سوى بؤر صغيرة ومحدودة لانتشار الفيروس وهو ما سمح بعودة الحياة والنشاط الاقتصادي إلى طبيعتها بدرجة كبيرة.