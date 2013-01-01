جنايات المنيا تقضي بحبس أصحاب المحاجر بسمالوط 6 أشهر

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي رئيس الدائرة الثامنة، حبس 75 شخصًا من أصحاب المحاجر بمركز سمالوط، 6 شهور مع النفاذ، خلال مخالفات محاجر ارتكبوها عام 2013.

وقال محمد جمال فاروق، محامي الجنايات ومحامي الدفاع عن المتهمين، إن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمها اليوم بـ6 شهور حبس لأصحاب المحاجر، بناء على عدم سداد رسوم المخالفات، وقام شخص مجهول بتزوير أوراق المخالفات لأصحاب المحاجر.

وتعود أحداث تلك القضية إلى عام 2013، مشيرًا أن هذا الحكم مخفف جاء بناء على دفاعه القوي ومذكرته والاستشهاد بدلائل في تلك القضية.

وأشار محامي الدفاع عن المتهمين، أنه قد خيم الحزن من قليل، على 75 أسرة وجميعهم مقيمون بقرية السرارية شرق النيل بمركز سمالوط ومن بيهم شيوخ كبار السن، بعد الحكم الصادر السالف الذكر، معبرين عن حذنهم الشديد لهذا الحكم، وأن هذه القضية كانت بسبب قيام مجهول سلمهم أوراق مزورة، خاصة بالمخالفات نتيجة لحصوله على مبالغ مالية منهم بحجة أنه أنهى لهم الإجراءات القانونية اللازمة في الجهه المختصة.