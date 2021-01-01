قالت الدكتورة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة، لافتًا إلى أنها تشمل تقديم التمويل لمدة 30 عامًا بسعر فائدة 3% متناقصة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن المواطنين المستفيدين من المبادرة هم محدودي ومتوسطي الدخل، قائلة إن الدخل لمحدودي الدخل 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف للأسرة، ولمتوسطي الدخل 10 آلاف للأعزب و14 ألفًا للعائلة.

وأشارت إلى أن المبادرة تقدم شروطًا ميسرة للغاية، متابعة: «نتوقع الإقبال عليها، والوحدة لا بد أن تكون مشطبة وجاهزة للسكن الأولي وليس السياحي أو الثاني».

وذكرت وكيل البنك المركزي أن المبادرة تنشط السوق العقاري وتنعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل، موضحة أن البنك راعى توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة قدر المستطاع.

ولفتت إلى أن أصحاب المعاشات حتى 75 عامًا يستطيعون الاستفادة من المبادرة، قائلة إن الدفعة المقدمة المطلوبة من أصحاب المعاشات أكبر من الدفعة المطلوبة من الفئات الأخرى.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.