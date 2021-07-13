سفراء دول أمريكا اللاتينية لدى مصر يزورون مركز القاهرة لحفظ السلام

زارت مجموعة من سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين في القاهرة، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف التعرف على أنشطته وبحث فرص التعاون الممكنة معه.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، استعرض أنشطة المركز المختلفة خلال الاجتماع الذي شارك فيه السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الجنوبية.

وذكر أن أنشطة المركز تهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ودور المرأة في السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

وألقى مدير مركز القاهرة الدولي الضوء على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدي، موضحا دوره كمنصة إفريقية رفيعة المستوى تعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة وطويلة الأجل.

من جانبهم، أعرب سفراء المجموعة عن تقديرهم لدور مصر الرائد في مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تنعكس هذه الجهود جليا في أنشطة مركز القاهرة ورصيد عمله الدولي والإقليمي.

كما أشادوا بمنتدى أسوان بوصفه تجربة فريدة يمكن للمناطق الجغرافية الأخرى الاستفادة منها من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.