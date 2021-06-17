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تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن البحيرة من كشف ملابسات مقتل مزارع بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنه الكائن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد جثة "مزارع"، وبها إصابة بالرأس ووجود متعلقاته عدا هاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سائق - مقيم بذات القرية".

وبتقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، كما أضاف بتعديه على المجني عليه بعصا فأحدث إصابته المشار إليها، واستولى على هاتفه المحمول، وتم بارشاده ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



