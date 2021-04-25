 إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي فى محافظة المنيا - بوابة الشروق
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إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي فى محافظة المنيا

إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي فى محافظة المنيا
إغلاق معمل ألبان غير مرخص بمطاي فى محافظة المنيا
ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:31 ص

أغلقت الإدارة الصحية بمركز مطاي شمال المنيا بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية اليوم الأثنين، معمل ألبان لعمله دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك  تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبمتابعة الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تم تحريك حملة تفتيشية على الأغذية، أسفرت عن ضبط معمل ألبان بحي غرب المدينة يعمل بدون ترخيص.

حيث تم ضبط كميات من الألبان والجبن الغير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي فتم تنفيذ قرار غلق المعمل وتحريز المضبوطات وإرسال المحضر للنيابة لتتولي التحقيقات.

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