 اليابان بصدد الموافقة على دواء جديد لعلاج كورونا - بوابة الشروق
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اليابان بصدد الموافقة على دواء جديد لعلاج كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 6:00 م

تستعد وزارة الصحة اليابانية لمنح موافقة خاصة على علاج لفيروس كورونا يتكون من خليط من المضادات الحيوية.

وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة ستستعرض الدواء خلال جلسة لجنة فرعية متخصصة 19 يوليو الجاري وستمنح الإذن بطرح العلاج فور موافقة اللجنة عليه.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على استخدام هذا العلاج، سيكون رابع علاج لفيروس كورونا يُسمح باستخدامه في اليابان بعد 3 علاجات أخرى هي الريمديسيفير والديكساميثازون وباريسيتينيب وجميعها مخصصة لعلاج الأعراض المتوسطة إلى الشديدة، وسيكون العلاج الجديد أول دواء يتم الموافقة عليه لعلاج الأعراض الخفيفة أو المتوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "ريجينيرون" الأمريكية طورت الدواء الجديد، وأثبتت التجارب السريرية أنه فعال في الحد من خطر الوفاة أو الاحتجاز في المستشفيات إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 70%.

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