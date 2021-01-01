أعلنت شركة إل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الثلاثاء أن مصنعها لإنتاج أجهزة التلفزيون في جنوب إفريقيا قد احترق مع تحول الشغب إلى أعمال عنف هناك.

وذكرت إل.جي إن منشآتها لتصنيع وتوزيع أجهزة التلفزيون في مدينة ديربان بشرق جنوب إفريقيا تعرضت للنهب أمس الاثنين من قبل المتظاهرين المعارضين لسجن الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما.

وقال مسؤول في الشركة "أبلغنا سفارة كوريا الجنوبية وطلبنا من السلطات المحلية نشر قواتها لإطفاء الحريق". لكن قيل لنا إنه من الصعب إرسال رجال إطفاء لأن المتظاهرين كانوا في الموقع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن إل.جي القول إنه من الصعب تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات من الاضطرابات في جنوب إفريقيا.

كانت إل.جي قد نقلت مصنعها من جوهانسبرج إلى ديربان العام الماضي. وينتج مصنعها في ديربان أجهزة تلفزيون وشاشات العرض، وكان يعمل فيه حوالي 100 عامل.