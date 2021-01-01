القيادة المركزية الأمريكية: انسحاب 95% من القوات الأمريكية من أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، اليوم الثلاثاء، انسحاب أكثر من 95 بالمئة من إجمالي القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أوردته على موقعها الإلكتروني: "وفقا لتقديرات القيادة المركزية الأمريكية، نؤكد أننا أنجزنا بالفعل 95 بالمئة من عملية الانسحاب من شتى أنحاء أفغانستان".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مؤخرا إنه يتوقع أن يكتمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس المقبل.

ومع ذلك، تم تحديد الموعد النهائي الرسمي للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في 11 سبتمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

وكانت تكاليف الحرب، التي بدأت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضخمة للغاية. حيث قُتل نحو 2400 جندي أميركي في أفغانستان، وأصيب 20 ألفًا آخرون، وفقًا لإحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وتناوب ما يقرب من 800 ألف جندي عبر أفغانستان مع نشر ما يقرب من 30 ألفًا منهم خمس مرات على الأقل، وفقًا لبيانات البنتاجون التي قدمتها لصحيفة واشنطن بوست. كما قتل حوالي 47245 مدنيا و66 ألف جندي وشرطي أفغاني و51 ألف مقاتل من المعارضة، وفقا لدراسة نشرتها جامعة براون هذا العام.