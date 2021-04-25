ضبط 4 أطنان فسيخ فاسد في كفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين بكفر الشيخ، والطب البيطري والتموين ومجلس مدينة فوه، اليوم الإثنين، من ضبط 4 أطنان أسماك مملحة «فسيخ» غير صالحة للاستخدام الآدمي، و3.5 أطنان ملح سياحات فاسد، داخل مخزن لتجارة الأسماك المملحة بدائرة مركز فوه.



وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام صاحب مخزن بدائرة مركز فوه، بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة «فسيخ» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، باستخدام ملح صناعي غير صالح، بقصد طرحها للبيع على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال فترة العيد.

وعلى الفور تم تشكيل حملة بقيادة محمد عبد القوي، مفتش مباحث التموين، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بالطب البيطري، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد أبو سمرة، مفتش بإدارة تموين فوه، لضبط الكميات الفاسدة من الفسيخ قبل طرحها في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات تمت مداهة المخزن، وضبطت بداخله على 4 أطنان و200 كيلو أسماك مملحة «فسيخ» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستخدامه ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 3.5 أطنان ملح سياحات، تم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 1522 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.