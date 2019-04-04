تحالف سائرون العراقي: الأيادي الخبيثة تسببت في حريق مستشفى الناصرية

اتهم تحالف "سائرون" في العراق، والتابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من أطلق عليهم "الأيادي الخبيثة" بالتسبب في حريق الناصرية الذي التهم مصابين في مركز للعزل خاص بفيروس كورونا.

وقال التحالف بمحافظة ذي قار، في بيان أوردته وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء: "لابد للحكومة الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح المواطنين وأقل ما يمكن أن تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة التي تسببت بهذه الكارثة الانسانية ومحاسبتها".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل في مستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار إلى 63 قتيلا و100 مصاب حالة عدد منهم حرجة، حسب مصادر طبية عراقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي فجر اليوم الحداد الرسمي على أرواح الضحايا والبدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة.