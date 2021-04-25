القبض على إرهابي في محافظة نينوى العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن عناصر شرطة نينوى تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو يوسف أسد) المسئول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي تولى مسئولية ما تسمى بـ"لجنة النفط الخاصة ببيت المال" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة الموصل، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.