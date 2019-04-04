 إسبانيا: إعطاء 47.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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إسبانيا: إعطاء 47.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:44 ص

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء إجمالي 47.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.97 مليون إصابة، والوفيات 81 ألفا و20 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و23 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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