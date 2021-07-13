انتشال عشرات الجثث لمهاجرين في أمريكا لقوا حتفهم بسبب الطقس الحار

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمريكية انتشلت جثامين عشرات المهاجرين الذين لقوا حتفهم قرب حدود ولاية أريزونا وسط درجات حرارة قياسية في الصحراء الحارقة والجبال الوعرة.

وافادت الصحيفة أن هناك زيادة في وفيات المهاجرين في ولاية تكساس أيضا، حيث تنتشر عمليات الإنقاذ عبر الحدود مع المكسيك.

وقالت مجموعة "الحدود الإنسانية" (منظمة غير الربحية)، التي ترسم خرائط لانتشال الجثث في ولاية أريزونا باستخدام بيانات من مكتب الفحص الطبي في مدينة توكسون، إنه تم العثور على 43 رفات بشرية في المنطقة الحدودية للولاية الشهر الماضي.

وقال مايك كريتشي، منسق الخرائط في منظمة "هيومان بوردرز"، إن هؤلاء الأشخاص لم يتوفوا جميعا الشهر الماضى، لكن ما لا يقل عن 16 شخص منهم لقوا حتفهم في يوم واحد و 13 آخرين في أقل من أسبوع. وتشمل أرقام المجموعة جميع الجثث التي تم العثور عليها لأشخاص يعتقد أنهم كانوا مهاجرين، وهي أعلى من عدد الوفيات التي أبلغت عنها دورية الحدود.

وأشار كريتشي إلى أنه تم العثور على رفات 127 شخص خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 96 جثة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول مسؤولون في تكساس إنهم شهدوا أيضا زيادة في وفيات المهاجرين هذا العام. وأبلغت إدارة شرطة مقاطعة بروكس في جنوب تكساس الشهر الماضي عن 36 حالة وفاة للمهاجرين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وهي حصيله أكثر من العام الماضي بأكمله.

ويأتي تزايد حالات الوفاة والجثث التي يتم انتشالها في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولو الحدود من زيادة المخاطر مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف.

وقال كريس كليم، رئيس دوريات حدودية للصحفيين إن "الصحراء شاسعة وغادرة"، مضيفا: "عندما تعبر بشكل غير قانوني، فإنك تعرض نفسك لخطر لا يصدق"، محذرا: "طقسنا الحار بدأ للتو".