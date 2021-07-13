ارتدت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجًا من الأقراط بقيمة 65 جنيهًا إسترلينيًا من ماركة "بلياز"، التي تحمل علامة لندن التجارية والتي تحتفل بنساء أمريكا اللاتينية الجريئات والمفعمات بالحيوية.

جاء ذلك خلال حضورها المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا في كرة القدم لعام 2020، بين إيطاليا وإنجلترا والتي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح.

وانتقلت ميدلتون، 39 عامًا، من نهائي بطولة ويمبلدون للرجال إلى ويمبلي، حيث انضمت كيت لزوجها الأمير ويليام، 39 عامًا أيضًا، وابنها الأمير جورج، سبعة أعوام، في دعم المنتخب الإنجليزي، حتى انتهى الأمر بحزن شديد بخسارة المنتخب بعد الفشل في ضربات الترجيح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بليزر أبيض من ماركة زارا، ارتدته مع بنطال أسود وأقراط حمراء رائعة، في إشارة إلى ألوان إنجلترا.

صُنعت الأقراط من قبل العلامة التجارية "ذي بلايز" ، بتصميم جريء بالخرز الأحمر، في شكل قطرة ماء.

وتأسست الشركة من قبل ستيفاني مارغارونيس مورديهاتشفيلي، وهي ممولة سابقة تلقت تعليمها في كامبريدج وكانت مصدر إلهامها لإنشاء العلامة التجارية بعد السفر إلى ريو دي جانيرو والوقوع في حب الأزياء البرازيلية.

ولديهم الآن مجموعات داخلية مع مصممين مختارين يقولون "تشع بألوان وأنسجة مفعم بالحيوية وهي شهادة على قارة أمريكا الجنوبية ، كل قطعة تحكي قصة".

ويقول موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية للقرط، إنه يجري إنشاء كل قطعة حلي بمواد دائمة عالية الجودة من شأنها البقاء لسنوات قادمة، مع دعم القضايا الجديرة بالاهتمام وتشجيع تطوير المواهب والتقاليد في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.