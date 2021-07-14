جونسون يفوز بموافقة البرلمان على تقليص الدعم للدول الفقيرة

تغلب رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، على تمرد حزب المحافظين بسبب تقليص المساعدات الخارجية، مما أدى إلى تجنب تهديد محتمل ضار لسلطته كان من شأنه أن يقوض خطط حكومته لكبح عجز الميزانية القياسي في وقت السلم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وسعى المتمردون، ومن بينهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ووزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشل، لإلغاء قرار وزير الخزانة ريشي سوناك بخفض إنفاق المساعدات الخارجية إلى 0.5% من إجمالي الدخل القومي من 0.7%.



لكن المتمردين داخل الحزب فشلوا في النهاية، حيث فازت الحكومة في التصويت على سياستها بـ333 صوتا مقابل 298 في مجلس العموم اليوم الثلاثاء.