المستشفيات البلجيكية تطالب بفرض تطعيم إلزامي على جميع موظفي الرعاية الصحية

دعت المستشفيات البلجيكية ومراكز الرعاية إلى فرض تطيعم إلزامي ضد فيروس "كورونا" على جميع موظفي الرعاية الصحية في أنحاء البلاد.

وذكرت مجموعة منظمات تضم جميع المستشفيات البلجيكية ومعظم مراكز الرعاية في أنحاء البلاد - في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء - أنه يتعين على الحكومة أن تجعل التطعيم إلزاميًا لجميع الموظفين في مراكز الرعاية للحد من تفشي فيروس كورونا وتوفير رعاية آمنة، حسبما أوردت صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية.

وأوضح البيان أن التطعيم يلعب دورًا بالغ الأهمية في تجنب نشوب موجة رابعة من الفيروس، كما تشير عدة دراسات للحاجة إلى توسيع نطاق التلقيح بنسبة أكثر من الهدف الأساسي الذي وضعته الدولة بتطعيم 70% من إجمالي عدد السكان، إذ يتطلب تطعيم من 85% إلى 90% من المواطنين للوصول إلى مرحلة المناعة الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا تعد الدولة الأوروبية الوحيدة حاليًا التي تجعل تطعيم العاملين في الرعاية الصحية إلزاميًا.