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وزيرة الدفاع الألمانية تُطلق قيادة عسكرية مختصة بالفضاء

وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 1:51 م

أطلقت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، قيادة عسكرية مختصة بالفضاء.

ومن المقرر أن تتولى هذه القيادة مسؤولية حماية الأقمار الاصطناعية ومراقبتها ورصد الحطام الفضائي الخطير وتحليل أنشطة دول أخرى كجزء من الاستطلاع العسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء أن القيادة ستباشر مهامها من مركز العمليات الجوية في مدينة أوديم بولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وتعتمد ألمانيا في نواح كثيرة على استخدام الفضاء، وكان الجيش الألماني أعلن العام الماضي أن "العديد من تطبيقات الاتصالات والتداول الرقمي للمدفوعات، بالإضافة إلى تحديد الموقع والملاحة للاستخدام الخاص والتجاري، لن يكون من الممكن تصوره دون استخدام الفضاء". وتعد أنظمة الفضاء جزءا من البنية التحتية الحيوية التي تريد ألمانيا حمايتها على وجه الخصوص.

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