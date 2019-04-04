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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بطوكيو: أفضل مدينة مضيفة على الإطلاق

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:56 ص

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم الثلاثاء، بعاصمة اليابان طوكيو المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية، ووصفها بأنها "الأفضل على الإطلاق" على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح باخ في حديثه خلال اجتماع مع اللجنة المنظمة للألعاب قبل 10 أيام من حفل الافتتاح، قوله إنه "يمكن للشعب الياباني أن يثق في كل الجهود التي نبذلها لضمان أن تكون الألعاب الأولمبية آمنة مع كل هذا الجهد المكثف والإجراءات الأكثر صرامة المضادة لكوفيد".

وكان باخ قد وصل إلى طوكيو الخميس الماضي لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو بعد تأجيل لمدة عام.


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