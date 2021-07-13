وزير الزراعة يبحث آليات دعم البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي

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عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اجتماعا مع فريق إنتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين، لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وطالب القصير، العلماء والباحثين أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوي ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوي الخضر محليا مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج.

وأكد القصير على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وبعض قيادات الوزارة.