قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الفيضانات متوقع أن تكون متوسطة أو أعلى من متوسطة هذا العام، مشيرًا إلى أن دقة التنبؤات ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن التنبؤات بمثابة مؤشر فقط، نافيًا وجود طريقة علمية تؤكد تنبؤات الفيضانات لأسابيع مقبلة.

وأشار إلى أن الحكم على موسم الأمطار يكون في نهايته وليس في بدايته، قائلًا إن إثيوبيا بدأت تخزين أول مليار متر مكعب من المياه مع بداية الملء الثاني لسد النهضة مطلع الشهر الجاري.

ونوه أستاذ الموارد المائية إلى أن ادعاءات إثيوبيا العام الماضي تخزين سد النهضة المياه بسبب الفيضانات أمر غير صحيح، مرجعًا عدم صحة الادعاءات إلى حجز إثيوبيا المياه في بداية الموسم.

وذكر أن إثيوبيا كان من الممكن أن تخزن 1.5 مليار متر مكعب بدون وجود البوابتين في السد، قائلًا إن المياه الموجودة في بحيرة السد كفيلة لتشغيل التوربينات لكنها لم تعمل حتى الآن؛ بسبب مشكلات في تركيبها.