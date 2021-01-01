قال الفنان تامر حسني، إن النزول بفيلم «مش أنا» خلال جائحة كورونا مخاطرة ومجازفة، مشيرًا إلى أنه تفاجأ من تحقيق الفيلم لهذه الإيرادات، خلال الفترة الحالية، رغم انخفاض نسبة الإشغال إلى 50%.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الفيلم حقق إيرادات أعلى من إيرادات أفلامه ما قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن فكرة الفيلم تعود إلى المخرجة سارة وفيق، والتي كانت تعمل كمساعدة مخرج في فيلم «عمر وسلمى»، مؤكدًا أنه كان دائمًا حريصًا على الاستماع إلى رأيها ويثق فيها.

ولفت إلى أنه قرر كتابة وتأليف سيناريو وقصة الفيلم الذي يدور عن معاناة البطل من بدايتها وحتى نهايتها، موضحًا أنه كتب معظم أفلامه كسلسلة عمر وسلمى ونور عيني والبدلة والفلوس ومش أنا.

وذكر أن الكاتبة والتحضير للشخصية استغرقت عامًا؛ لأن الشخصية تحتاج إلى تنسيق عصبي وعضلي، متابعًا: «المفاجأة التي يكتشفها الجمهور أن تلك الحالة حقيقية وتمثيلها صعب».

وأوضح أنه يؤمن بالطاقات والروحانيات في اختيار الطاقم المتعاون معه في أعماله، قائلًا إنه أول من قدم المخرج محمد سامي من خلال التعاون معه في مسلسل «آدم».

وتابع: «قلت لجهة الإنتاج إن المسلسل سيخرجه واحد صحبي، واختياري له لإني كنت مؤمنًا به إيمان رهيب، المسلسل حقق نجاحًا ساحقًا وكنت موفقًا في اختياري لمحمد سامي».

واحتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

واحتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في مصر والدول العربية.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.