مقتل ما لايقل عن 34 شخصاً جراء تحطم حافلة في بوليفيا

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لقي ما لا يقل عن 34 شخصا حتفهم في حادث خطير تعرضت له حافلة في بوليفيا.

وذكرت وسائل الإعلام البوليفية نقلا عن الشرطة يوم الاثنين، إن عشرة ركاب آخرين أصيبوا بجراح, اثنان منهم في حالة خطيرة .

ووفقا للتقارير، كانت الحافلة في طريقها من قرية بوتولو إلى سوكري عندما سقطت من على ارتفاع أكثر من 100 متر وتحطمت بالكامل.

ووقع الحادث بالقرب من قرية تشاتاكويلا على مسافة نحو 30 كيلومتراً من العاصمة الدستورية سوكري.

وذكرت صحيفة "باجينا سييت" إنه يمثل أسوأ حادث مروري تشهده بوليفيا حتى الآن هذا العام .

وذكرت صحيفة (ال ديبر ) أن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث الأخير .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة كانت تتسع لما لا يقل عن 32 شخصا .