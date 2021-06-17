 فرنسا تستعيد رفات أحد جنرالات نابليون بعد أكثر من 200 عام على محاولة غزو روسيا - بوابة الشروق
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فرنسا تستعيد رفات أحد جنرالات نابليون بعد أكثر من 200 عام على محاولة غزو روسيا

بي بي سي:
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 2:36 م

تعاد اليوم إلى فرنسا رفات جنرال فرنسي توفي خلال الغزو العسكري الذي شنه الإمبراطور نابليون ضد روسيا عام 1812.

وقد قاد الجنرال تشارلز إتيان غودان هجوما على الجيش الروسي بالقرب من مدينة سمولينسك، لكنه أصيب بجروح قاتلة خلال المعركة.

وعثر علماء آثار على هيكله العظمي بساق مبتورة قبل عامين في سمولينسك، وتم التأكد من هويته من خلال تحليل الحمض النووي.

وكان من المفترض أن تتم إعادة رفات الجنرال إلى بلاده في احتفال فرنسي روسي مهيب يحضره الرئيسان إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين، لكن تم تقليص الاحتفال بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب.


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