معتز رسلان: مصر تقدمت للمركز الـ77 في مؤشر الحصول على الكهرباء

قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي، إن مصر نجحت في القضاء علي كابوس انقطاع التيار الكهربائي التي تعرض له البلاد في عام 2013 بفضل القيادة السياسية التي نفذت العديد من المشروعات لتأمين احتياجات البلاد منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، تحت عنوان "قطاع الكهرباء في مصر.. من العجز إلى الفائض"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وأضاف رسلان، أن لأول مرة يمر فصل الصيف في مصر دون ان تقوم وزارة الكهرباء بتخفيف الاحمال او قطع التيار الكهربائي.

وأوضح أن مصر تقدمت للمركز الـ77 في عام 2021 في مؤشر الحصول علي الكهرباء وتم تنفيذ مشروعات بقيمة 361 مليار جنيه.

وأكد أن مصر قادرة ان تكون مركز اقليمي للطاقة، من خلال الربط الكهربائي مع السودان والاردن، وتخطط حاليا للربط مع السعودية.