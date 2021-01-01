الموافقة على خطط إعمار كورونا المقدمة من 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي

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وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على أول 12 خطة إعمار كورونا مقدمة من دول أعضاء في التكتل بينها ألمانيا.

وأعلن ممثلو الدول الأعضاء اليوم الثلاثاء أن هذه الدول يمكنها صرف الموارد الأولى مما يعرف بصندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة البناء وتجاوز الأزمات والتسهيل الانتمائي (آر إف إف).

كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا قبل عام على برنامج بقيمة 750 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

ويتعين على الدول الاعضاء أن تقدم طلبات مفصلة عن إسهامها للحصول على حصتها من المساعدات وتقوم المفوضية بمراجعة هذه الطلبات ويفرج مجلس دول الاتحاد الأوروبي عن المساعدات.

ومن الممكن أن تحصل ألمانيا من صندوق (آر إف إف) على نحو 6ر25 مليار يورو في شكل منح.

وسيتم تمويل البرنامج عبر تحمل ديون مشتركة.

وإلى جانب ألمانيا، وافق الوزراء على خطط إعمار كورونا المقدمة من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا.