أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن إعطاء 7.97 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سويسرا.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 705 آلاف و765 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و900 حالة.

وأعلنت سويسرا، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و20 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.