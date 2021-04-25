 محافظ دمياط تكرم فريق «ترو جانز» الفائزين بالمركز الرابع على مستوى العالم ببطولة الروبوت - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تكرم فريق «ترو جانز» الفائزين بالمركز الرابع على مستوى العالم ببطولة الروبوت

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:07 ص

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعضاء فريق "TROJANS"، الفائز بالمركز الرابع، على مستوى العالم في الروبوت والذكاء الإصطناعي، وحصولهم على جائزة "البطل" ببطولة العالم المفتوحة باليونان، والتي أقيمت عبر الإنترنت فى الفترة من 24 إلى 27 يونيو الماضي، وهم "ياسمين حجي، فرح فرحات، جاسمين هاني، تقى القاضي، نوران البادي، جنا الإسكندراني، جنا عطية، همسة مجاهد، رقية عبد المنعم وأمل الشعشاعي".

كما كرمت محافظ دمياط، أيضاً خالد يوسف، ومحمد البرجيسي المدربين بتلك المسابقة، وهنأتهم بتمثيلهم لجمهورية مصر العربية بتلك المسابقة، وحصولهم على المركز الرابع عالميا، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقال خالد يوسف مدرب الفريق، إن التدريب تم عن بعد online حتى لايتوقف التقدم نحو تحقيق هدف الفريق والفوز في المسابقة، مؤكدا أن هذه جائزة عالمية، اشترك فيها 117 دولة، و200 فريق، وأبرزت تفوق الطالب المصري، بفريق تكون من أعمار مختلفة، من 10 إلى 16عام.

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