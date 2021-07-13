 اتفاق روسي هندي لإنتاج كميات كبيرة من لقاح سبوتنيك V - بوابة الشروق
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اتفاق روسي هندي لإنتاج كميات كبيرة من لقاح سبوتنيك V

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:45 ص

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اتفاقه مع شركة الأدوية الهندية "إس أي أي" على إنتاج كميات كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الصندوق، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عملية نقل التكنولوجيا والمعدات التقنية الروسية للهند قد بدأت بعد الحصول على موافقة المراقب العام للأدوية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الهند سنويا، ومن المتوقع إطلاق الدفعة الأولى في سبتمبر 2021.

يذكر أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 67 دولة حتى الآن، بإجمالي عدد سكان يزيد عن 3.5 مليار شخص.

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