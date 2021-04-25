تطعيم جميع راهبات «دير الشهداء» بإسنا جنوب الأقصر بلقاح كورونا

تلقت راهبات دير الشهداء بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسي من مستشفى حميات الأقصر، إلى دير الشهداء بإسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة .

وأشادت راهبات دير الشهداء، بالمبادرة وأهميتها في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على الحفاظ صحة المصريين التي تمثلت في سرعة التطعيم باللقاح لمجابهة الأعراض الخطيرة للفيروس حال الإصابة به.